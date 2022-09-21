台北W飯店推全新餐期「灶．聚House of Chefs」 the kitchen table西餐廳15位廚師連袂獻藝。（台北Ｗ飯店提供）

胡哲聰 (Danny) 師傅。（台北Ｗ飯店提供）

何冠璋 (Ryan) 師傅。（台北Ｗ飯店提供）

林承翰 (John) 師傅。（台北Ｗ飯店提供）

曾姵蓉 (Pei Rong) 師傅。（台北Ｗ飯店提供）

頂級飯店創意搶市，台北Ｗ飯店10樓the kitchen table西餐廳推出全新餐期「灶．聚House of Chefs」，以舞台劇的概念呈現，扣連「台北Ｗ飯店是提供人才發揮自我的舞台」之理念，由15位師傅各展創意，端出15道別出心裁的私房菜，現場不定期開放客人與他們互動，讓賓客在品嚐美食之餘，也能更加認識料理背後的故事，並且感受其中傳遞的心意。

中西合璧的烹調手法一直是時下趨勢，在此次的菜單裡，徐晨翔(Sean)的台灣烏魚子鮮蝦酪梨沙拉即是以台灣在地食材融入西方菜式，林承翰(John)的酥炸米線蝦搭哈里薩醬則改良中式米線蝦，連家輝(Jeff)的香煎和牛結合鹹蛋與西餐常見的洋芋泥，襯托肉質的軟嫩。許政堂(Stone)的蒜香草蝦義大利麵採用紫艷中餐廳招牌菜－西施泡飯的龍蝦高湯，為義大利麵注入了濃郁香醇的精隨，林永川(Marson)的酥炸芝麻豆腐搭皮蛋剝皮辣椒莎莎，從台灣小吃和早餐的常備小菜汲取靈感，藉由西式烹飪技法詮釋，打破普遍民眾對皮蛋特殊氣味的印象。

除此之外，近年在傳統食譜中添加巧思的餐點亦持續推陳出新。何冠璋(Ryan)的西班牙火腿起司牛肉捲搭配香脆的花椰菜相得益彰，魯子銘(Jimmy)的酥炸雞肉捲藉著辣味奶油醬提升雞胸肉的滑順口感，胡哲聰(Danny)的煙燻紅椒蜂蜜BBQ豬肋排，透過特調傑克丹尼爾威士忌和BBQ醬汁為整體風味畫龍點睛。劉緯(Willy)考量大眾口味偏好的轉變，一改美式漢堡以牛肉為主體的作風，提供和風咖哩炸雞及軟殼蟹兩種選擇，其中炸雞選用雞腿替代雞柳，鎖住肉汁，而軟殼蟹裡加入鮭魚卵勾勒出獨特的鮮美甘甜，兩者皆以芥末、美乃滋、海苔粉與大阪燒醬汁為佐料，堆疊出日式居酒屋氛圍。

隨著健康意識抬頭，著重使用當季新鮮食材的菜色，更是備受歡迎！陳爾志(Jerry)的卡布里沙拉、徐郁昇(Jonathan)的中卷開心果沙拉、曾立偉(Li Wei)的碳烤肋眼牛排皆是透過簡單的調味點綴，與賓客分享自己喜愛的食材原味。鄭昇耀(Jeffrey)的布拉塔起司番茄沙拉嚴選義大利經典乳酪布拉塔(Burrata)，外層與半融內餡具有雙重的起司口感，與新鮮菜蔬和醬汁相襯，更能夠突顯食物本身的特色。曾姵蓉(Pei Rong)的酥炸中卷溫泉蛋溫沙拉，考慮到現代人講求營養均衡，以溫沙拉作為發想，同時融合自己故鄉台南的飲食習慣，製作時加入少許甜味的元素，讓料理層次更為豐富。溫凱珊(Kenji)的爐烤青甘，則是改變大多數生魚片、烤下巴、照燒、燉煮等方式，用爐烤表現其肉質緊實和油脂豐潤的特質，搭配爽脆的清炒龍鬚菜，最後淋上柚子醬汁提升青甘的鮮甜。

台北W飯店總經理哲仁廷(Bastien Giannetti)表示：「一直以來都希望讓大家了解到W就像一個舞台，是可以讓員工盡情發揮想法的地方。這次的活動便是要展現我們深具才華的廚師團隊以及他們的創新成果，the kitchen table西餐廳就是他們的舞台。也希望賓客在用餐時更加認識每道菜背後的故事，還有我們人才想傳遞的心意！」全新餐期「灶．聚House of Chefs」以食材為詞，造出一道道佳餚為句，使得享受美食成為味蕾藝術的體驗。