澎湃新聞報導，28日上午「中歐班列-上海號」第50趟列車在鐵路閔行貨運站發車。該列列車裝運50個滿載汽車配件、機械零件、陶瓷製品等貨物的40尺貨櫃，將從上海閔行發車至霍爾果斯、經波蘭馬拉舍維奇駛往德國漢堡和杜伊斯堡。

隨著第50列班列的發車，遠在萬里之遙的「進博號」也同時啟動，從德國漢堡發車，這已經是中國國際進口博覽會參展展品連續第二年從漢堡搭中歐班列直達上海。

東方國際集團介紹，此次從德國漢堡發車的進博號班列共計35個40英尺貨櫃，其中14個貨櫃裝載著參加第五屆進博會的汽車配件、管材等德國展品。在波蘭馬拉舍維奇重新編組後，班列將途經白俄羅斯、俄羅斯，由滿洲里口岸入境，預計22天后抵達上海。

自2021年9月28日開行至今，「中歐班列-上海號」不停擺、長時效、穩增長，被譽為「鋼鐵駝隊」。

一年來，「中歐班列-上海號」開行總量50列，裝載貨櫃2518個（計4950TEU），總貨重3.73多萬噸，貨值約16.37多億元人民幣，實現了中歐線、中俄線、中亞線去程和回程的全覆蓋，貨物分別發往6個國家20多個目的地。

澎湃新聞報導，從28日舉行的「聯通歐亞，聯動進博」暨「中歐班列-上海號」開行一周年活動中了解到，很快，中歐班列上海號將在以新能源汽車為代表的一系列產品的運輸上實現重大突破，並在進博會溢出效應的帶動下，加速長三角地區研發、製造、技術、文化、流通領域交流，成為技術躍遷和傳播的助推器。