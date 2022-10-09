自2016年民進黨執政以來的雙十國慶，最有看頭的不是國防部示範樂隊及三軍儀隊的表演，也不是國軍戰機飛越總統府上空，這些都是每年都有老套的節目。最讓人關注的乃是有關雙十國慶日主視覺Logo的設計，又會變出來甚麼新的花樣，它代表著何種含意。

根據國慶籌備委員會公布的資料，今年的國慶主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，並配以「大地綠」、「海洋藍」、「暖陽黃」及「天幕青」4色組成的主視覺Logo。不令人意外的是，自2016年開始，設計風格從國旗的紅、藍配色逐漸轉成綠色，而且2017年開始幾乎已看不到中華民國國旗的特色，有好幾年的設計看起來像是街頭的霓虹燈，也像是路邊檳榔攤掛出的燈飾。

今年的設計可謂大不相同，也相當的「大膽」。過去幾年至少還看得到代表兩個「十」字的雙十，今年的雙十已經不太明顯，而且真的是看不到紅色。不知道是否民進黨政府不喜歡看到國旗的顏色，但偏偏總統府的高樓上升起的還是中華民國青天白日滿地紅的國旗；或者是想要和中共的國旗顏色有所區別？但眾所皆知紅色代表著喜氣、光明、正向與活力。

國慶日是國家的生日，全國上下應當是喜氣洋洋。過去的國慶日，各地方政府都會搭起牌樓、張燈結綵，而且都是漆成大紅色，掛起的燈籠也都是紅色。我們知道蔡政府想要強調代表民進黨的綠色，但真的有必要處處都彰顯出來嗎？有哪一家會在門口掛上綠色的燈籠呢？那豈不成了「綠燈戶」？

有許多人說，今年的主視覺設計像是掛在身上的勳章；但更好笑和也很傳神的形容，就是讓人感覺好像走進了殯儀館，也猶如晚上走進墳場看到的鬼火。所幸鬼月已過，否則這種設計可算是最佳應景產品。不過這樣子就讓人有不祥之感，難道是要為中華民國送終嗎？即使真是如此，沒有了中華民國金鐘罩的保護，民進黨政府及其官員還能夠生存嗎？

民進黨執政以來，老是喜歡玩一些猶如「老鼠偷油、螞蟻搬家」，小鼻子、小眼睛的玩意；有本事何不玩一把大的才算帶種，像是更改國號、國旗、國歌，重新制訂憲法，宣布台灣獨立。看樣子民進黨政府已經是黔驢技窮，老猴子已經玩不出什麽新把戲了。

我們看一個人的外貌常用「相由心生」來形容。針對國慶日主視覺的設計，似乎可以看出蔡政府已走上窮途末路，而且氣數已盡。因為這幾年來我們在外交上的挫敗，靠著只能花大錢邀請外國議員來台訪問，打腫臉充胖子自嗨；內政方面僅是防疫政策與措施的荒唐就夠受了。

再說說我們的最高領導人小英總統，8月上旬因裴洛西訪台招致共軍圍台軍演，引起全球關注。當時綠委趙天麟及前國防部長蔡明憲都建議蔡總統應該召開國際記者會，向國際發聲，但小英並沒有那麼去做，只是在臉書上發文。9月中旬強震後的中央防災中心線上會議，蔡總統到場後只是念完稿就快閃。過去曾號稱可以在記者會上「問到飽」的蔡總統已經不見了。這倒並非小英的口才不佳，而是她所領導的政府，施政乏善可陳，許多問題她都難以答覆，只好避不見面。

過去對蔡政府並沒有那麽痛恨的宅神朱學恆，最近喊出的兩句話，「你的統治到我結束，你給的痛苦到我為止！」這正代表了所有對民進黨政府已經受夠了的人民心聲！（作者為大學英文講師）

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