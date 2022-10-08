桃園市蘆竹地區外移人口多，市區街道為老舊規畫設計，周邊欠缺停車位，屢遭在地民眾抱怨，為此市府決議要重整行政園區，目前已編列2000萬規畫設計費，將待蘆竹警分局改建工程明年3月竣工、7月進駐後，將銜接啟動蘆竹行政園區興建計畫，屆時可改善南崁市區的交通動線、增加市區停車空間，更會連同一旁的南崁公有市場一併整建，預計明年年底動工。

市議員張桂綿表示，蘆竹地區人口不斷增加，機捷A10站有許多建案、坑口里部分納入航空城計畫、社會住宅等等，這些都是帶動蘆竹地區人口增加的因素，人口一多，公所、戶所等需要處理的行政業務就更繁雜，重新規畫行政園區勢在必行。而蘆竹地區是老舊街區，交通動線不佳，周遭沒有足夠的停車場，也沒有正式的演藝廳供民眾使用，這些問題未來都會納入新的行政園區中考量設置。

張桂綿說，由於蘆竹行政園區仍處於規畫設計階段，但當地停車需求相當急迫，為此市府已向高公局爭取到新南路旁的加油站用地，未來將會闢建成為平面停車場，紓解當地民眾的停車需求，目前高公局正在清除用地中的地上物及設施，估計年底前會完成，屆時用地移交給交通局後便能著手規畫。

市府指出，目前蘆竹警分局與南崁派出所辦公廳舍興建工程如火如荼施工中，已先編列規畫設計經費約2000萬元進行蘆竹行政園區重整規畫，除增加停車空間外，也會連同南崁公有市場一併整建，改造成為多功能的複合式行政園區，並設置全新的市民活動中心，另也將納入社區關懷據點，其餘進駐單位仍在討論中，預計明年年底可動工。