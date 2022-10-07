新人在南投副縣長陳正昇證婚及日管處長簡慶發、魚池鄉長劉啟帆見證下完成終身大事。（日管處提供／楊靜茹南投傳真）

2022年日月潭集團婚禮僅接受20對名額，一開放即額滿。（日管處提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府與日管處2011年起共同攜手舉辦集團婚禮以來，成功將日月潭打造成「蜜月島」。（日管處提供／楊靜茹南投傳真）

20對新人彼此交換戒指並擁吻，全程充滿粉紅泡泡，浪漫完成終身大事。（日管處提供／楊靜茹南投傳真）

20對來自全台各地的新人不畏疫情，7日在日月潭向山遊客中心舉辦「日月同心，愛妳愛你」集團結婚，由日月潭國家風景區管理處簡慶發擔任介紹人，南投縣副縣長陳正昇證婚下，接受親友的祝福，新人彼此交換戒指並擁吻，全程充滿粉紅泡泡，浪漫完成終身大事。

南投縣政府與日管處2011年起共同攜手合作，在風景秀麗、建築優美的日月潭向山遊客中心舉行集團婚禮， 成功將日月潭打造成「蜜月島」，吸引來自各地的新人來此拍攝婚紗照或舉行婚禮，2022年日月潭集團婚禮以「日月同心，愛妳愛你」為主題，受疫情影響，僅接受20對名額，一開放即額滿。

日月潭集團婚禮特別選定黃道吉日，依日月潭觀光特色規畫陸海空3D婚禮，20對新人梳妝打扮後，體驗幸福環潭巴士、愛之船遊艇、日月潭纜車，最後在向山遊客中心走紅毯進場，在親友祝福下交換戒指並擁吻，完成終身大事。

日月潭集團婚禮最受青睞的「創意主題婚紗進場」，其中最有創意的5對新人，獲贈涵碧樓、雲品溫泉酒店、映涵等知名飯店的免費住宿券，每一對新人創意十足，有的穿中式龍鳳掛、有的穿柔道服，甚至頭戴蘑菇帽或手持捷運信物「匹克球拍」走紅毯。

陳正昇表示，日月潭風景秀麗，向山遊客中心建築優美，縣府與日管處攜手將日月潭打造為戀愛、結婚、蜜月的愛情聖地，不僅提升沿線觀光、文化及產業的能見度，也帶動愛情經濟產業鍊。

簡慶發則說，受疫情影響，向山遊客中心很久沒有如此繽紛、喜氣，日月潭的好山好水見證大家愛情，祝福所有新人白頭偕老、永浴愛河、早生貴子，未來帶小孩回日月潭旅遊，與孩子分享日月潭的浪漫。