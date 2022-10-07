八仙山、大雪山國慶連假半票優惠，圖為八仙山十文溪瀑布區。（東勢林管處提供）

八仙山、大雪山國慶連假半票優惠，圖為大雪山雲海及日落。（東勢林管處提供）

東勢林區管理處所轄大雪山、八仙山國家森林遊樂區，是中部地區生態旅遊最佳場所。為慶祝雙十國慶，10月8日至10日，兩國家森林遊樂區提供入園門票半票優惠，歡迎民眾把握機會，上山享受森林浴體驗及秋季山林之美。

東勢林區管理處表示，大雪山位處盛行雲霧帶，在秋季常可見波瀾壯闊的雲海，傍晚時分當艷紅的夕陽照耀在層層疊疊的雲海上，渲染出七彩的夢幻色彩，如詩如畫的美景，區內林道48K以上地區虎杖、玉山假沙梨正在結果，各有不同意趣。

八仙山鄰近谷關風景區，中海拔山區內森林蒼翠，氣候清爽宜人，源自深山森林的溪水水質清澈，富含負離子，大家可趁著秋高氣爽的季節，來趟浪漫秋日之旅。

東勢林區管理處指出，為舒緩車潮，讓遊客可以輕鬆到達目的地，八仙山於連假期間提供免費接駁車，從豐原客運谷關站行駛至八仙山收費站，下車購票後即可直接抵達遊客中心，並持入園發票可於谷關立體停車場旁全家便利商店享停車費優惠，折抵當日2小時停車費，請民眾多加利用。