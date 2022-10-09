購買迪卡儂商品，亦可參與全聯各種檔期活動優惠。（全聯提供）

家樂福冷凍北海道生干貝，約250公克，429元。（家樂福提供）

家樂福嚴選有機特級杏鮑菇，119元。（家樂福提供）

家樂福一口宜口蜆精剝皮辣椒醬，150元。（家樂福提供）

愛買量販 X 美國康寧推出可微波不鏽鋼保鮮盒2件組，換購價不到500元。（愛買提供）

愛買獨家新上市大同10人份墨綠色不鏽鋼電鍋，原價3990元，特價2980元，加碼送HAPPY GO點數100點。（愛買提供）

全台city’super復興、天母、板橋、新竹4店限定販售美國「HERR’S賀氏派對油漆桶洋芋片」990元。（city’super提供）

超市量販周年慶、秋祭購物節登場，愛買冰箱洗衣機滿5000元現折500元，百款民生夯品點數最高100點加碼送、家樂福線上購物慶也有滿額折5％起；及全聯看好「店中店」模式吸客，再導入運動用品迪卡儂專區，拓展新客層。

據體育署統計，台灣運動消費支出每年高達千億元，其中以運動裝備支出占最高，看好疫情催化宅家運動風持續，全聯積極拓展新客層，引進「迪卡儂」運動商品，首波以面積較大的2家門市：台北南港旗艦店、台中潭子中山店設立專區，品項數超過300樣，囊括登山露營、球拍用具、有氧健身等用品，售價也與迪卡儂店面相同，99元至999元間。另至明（10日）止全聯的「家家購物節」，使用全支付全額支付單筆每滿1000元，最高享10%福利點回饋。

家樂福秋祭購物節，從日本流行食品、秋冬進補到服飾換季等類別，即起至12月31日，使用家樂福錢包支付達門檻，加碼儲值金，最高回饋2.6%；即起至10月11日家樂福線上購物7歲慶，線上單筆滿1400元折5%、滿1700元折7%再送7張折價卷，新註冊送300元線上折價卷加2張免運卷。

愛買量販即起至10月18日周年慶期間，購買冰箱、洗衣機單筆滿5000元現折500元；家電區商品再享銀行滿額分期好禮，即起至11月1日於家電區刷指定8家銀行，單筆分期滿8800元送200元，遠東銀行獨家加碼單筆分期滿2萬5000元送500元。另愛買即起至10月18日祭出2000款DM商品4折起，推薦商品如獨家墨綠色「大同10人份不鏽鋼電鍋」，買再送HAPPY GO點數100點。

city’super即起至10月16日，網羅上百款異國零食飲料及高檔食材，祭出1＋1優惠，10月16日前遠企店消費滿800元送100元抵用券，其中全台復興、天母、板橋、新竹4店限定販售新品美國原裝進口「HERR’S賀氏派對油漆桶洋芋片」。