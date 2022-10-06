台南連日晴朗好天氣，國內規模最大的曾文水庫，自10月以來，6天的時間僅有0.1毫米的進帳，蓄水率仍維持將近47.8％，有效蓄水量2.43億立方米，低於翡翠水庫的3.11億立方米，仍居全國第二，南水局副局長王瑋表示，目前仍水情提醒的綠燈，將全力調控用水。

南水情的資料顯示，曾文水庫自10月以來，僅1日晚間進帳0.1毫米的的雨量，其餘時間則滴水未進，蓄水率從49.8％下降成47.8％，蓄水量降至2.43億立方米。

南水局副局長王瑋表示，目前台南地區為水情提醒的綠燈，另農業用水部分持續採取最節約灌溉，並配合作物生長及現地降雨狀況，適時延長間斷供灌頻率，而產業用水採取自主節水5％。

王也強調，將持續做滾動式的檢討，目前評估水情狀況，南部地區可穩定供應民生產業用水至12月底，而明年初是否採減壓供水措施，未來將視水情變化與相關單位研商。

而另一主要供應南部區域民生用水的南化水庫，水位標高接近滿水位達179公尺，蓄水率98％，有效蓄水量8770萬立方米。