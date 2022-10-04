美股10月開門報喜，昨夜四大指數全面強彈，道指飆漲765點，那指、標普500指數、費半指數分別收高2.27%、2.59%、3.76%。亞股今日士氣大振，日韓股市攜手漲逾2%，台股擺脫頹勢，多頭士氣旺盛，期現貨攜手狂飆，其中，10月台指期開盤勁揚227點，大盤開高146.88點、為13447.36點，櫃買市場開高0.88點、為173.28點；隨後在晶圓雙雄聯袂漲逾3%領軍半導體大軍強攻，蘋概、航運、IC設計、車電網通等聯袂衝鋒下，大盤快速收復13500關，與台積電同步收復5日線。

分析師指出，美股大幅彈升，台股日KD低檔反彈，有機會往十日線挑戰，左右台股走勢還是在美股，所以要先搞清楚美股是真的大反攻還是跌深反彈，現在還有短期套牢想解套賣壓要消化，10日線將是均線反壓區。後市要留意美元美國10年期公債殖利率、10月中旬CPI的公布、美股走勢及FED態度。

盤面上，台積電(2330)開高一度衝至432元，貢獻大盤106點；聯電(2303)漲幅在4.5%以上，晶圓雙雄一度封閉缺口，反彈任務完成；威盛(2388)挾著大陸半導體自製受惠題材，股價強漲近4%；特斯拉交車較預期差，股價重挫8%，但台灣特斯拉供應鏈並未受到波及，德微(3675)順利完成填息，股價強漲逾7%；朋程(8255)、台半(5425)皆向上強攻，漲幅2~3%不等;矽智財中力旺(3529)大漲逾7.5%，股價創一週來的新高，世芯-KY(3661)漲幅逼近3%，挑戰月線；建碁(3046)多空交戰激烈，股價曾上漲停又翻黑，晨盤震幅達10.79%；長榮(2603)漲幅在1%左右。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧指出，美國核心PCE指數4.9%，較前一期4.7%升溫，顯示企業銷售與消費力道不減，通膨壓力依舊，預示11月Fed會議升息3碼機率提高。在升息循環中，美元表現相對強勢，台美利差擴張，短期台幣匯率走弱，在全球通膨位居高檔下，建議投資人關注可望受惠於升息利差的銀行類股，與政策支持題材類股，惟台股短期以箱形整理為主，操作上須謹慎布局，以長線投資方式，穩健管理曝險部位。