據中共二十大新聞中心網站今天（10月11日）消息，中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發言人定於2022年10月15日（星期六）下午在人民大會堂舉行新聞發佈會。

新聞發佈會在北京新世紀日航飯店三層世紀廳設分會場，記者在分會場參會。

大會對疫情防控要求相當嚴格，要求接到通知的媒體記者，憑24小時以內核酸陰性證明（北京健康寶上顯示核酸時間為0、1天），體溫不高於37.3℃，通信大數據行程卡顯示為綠碼（正常），掃碼、測溫合格後，方可參加發佈會。