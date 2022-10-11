10月13日解封加上日本今日起開放自由行，華航表示東北亞航班由每周 30 班大幅增至約 130 班。

華航今日表示，因應國邊境鬆綁政策， 10月規劃全線增班5成，每周飛航超過 300 班客運來回航班；東北亞是主要增班重點，由每周 30 班大幅增班至每周約 130 班。

華航10月起日本航線包括桃園－東京成田、桃園－大阪，將由每日1班增為每日2班，加上松山－東京羽田每日1班，日本最熱門的旅遊地點東京，華航每日3班往返；桃園－福岡、桃園－沖繩（琉球）航線每日1班。12月起桃園－札幌航線將由每周2班增為每日1班，桃園－名古屋航線也將逐步增班，另12月起恢復每日1班高雄－東京成田航線，並陸續增加高雄－大阪航線。

韓國航線則自10月起恢復松山－首爾金浦航線，每周3班服務；桃園－首爾仁川則由每日1班增為每日2班載客服務，後續也將恢復高雄－首爾仁川航線。後續將持續檢視旅運需求，規劃逐步增加航點及航班。