前新竹市長林智堅論文門重創台大校譽，此後政壇更不斷傳出論文或學術研究抄襲等情況，為此台大在教務會議通過，如學生違反學術倫理，且情節嚴重，學位被撤銷之後，教務處會主動提報人事單位，連帶追究指導教授責任。

台大昨日舉行教務會議，學生代表提案修正「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，新增指導教授的課責處置規定。最後會中討論出附帶決議，即學生違反學術倫理情節嚴重時，將由教務處主動提報人事單位，追究指導教授的連帶責任。

台大今日舉行校務會議，教務長丁詩同在會後接受媒體採訪時表示，學生代表之所以提案修法，主要是希望學校對於學倫管理能有明確的機制，不過在會議中提出的討論是針對學生而非教師，才以附帶決議的方式處理。

至於提案中提到「情節嚴重」，外界好奇所謂的嚴重程度如何定義？丁詩同指出：「撤銷學位一定是嚴重的」，但如果只是複製其他作者的一張圖或一小段話，就屬於較輕微的違反學術倫理，如果這類輕微狀況，都要追究指導教授責任，恐怕沒人願意指導學生論文。因此新規定的修訂，目的是保護學生也保護老師，提醒師生都要注意學術倫理。

另外，未來台大內系所碩博士生都必須提出論文相似度的比對數據，相似度又是以多少比例為上限？台大主任秘書王根樹解釋，考量到各學科領域狀況不一樣，因此視情況保有彈性來認定。