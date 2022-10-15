【全程影音】碩士論文遭撤銷閃辭立委 蔡壁如最新回應

民眾黨不分區立委蔡壁如碩士論文抄襲案，遭德明財經科技大學撤銷碩士學位，蔡壁如14日晚間突然宣布辭去立委職務，對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，尊重蔡委員的決定，但對於同樣是抄襲問題的民進黨來說，他們硬拗的態度真的跟其他政治人物不太一樣。

針對蔡壁如論文涉及抄襲請辭，蔣萬安指出，相較於蔡壁如的民進黨主席蔡英文下令全黨力挺林智堅，甚至換上挺抄襲的鄭運鵬，民進黨這樣硬拗的態度真的跟其他政治人物不太一樣。