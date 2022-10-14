民眾黨立委蔡壁如遭檢舉就讀德明財經科技大學在職專班碩士論文有不當引用情形，德明科大13日認定，有違反學術倫理的問題，確定撤銷學位。台北市長柯文哲今參與捷運萬大樹林線動工典禮時表示，他相信蔡沒有主觀抄襲的意圖，他與蔡討論過，若判決書全文出來後，具體事項若講得有理，蔡可以辭掉立委負責。

從新竹市長高虹安到蔡壁如論文問題不斷延燒，外界質疑是針對民眾黨而來，就連台北市議員簡舒培也要蔡辭掉立委。對此，柯文哲說，高虹安那個是另外處理，現在為止，高虹安沒有被人家認定為抄襲，辛辛那提大學也給她一個證明，至於蔡壁如的論文，他認為蔡沒有主觀抄襲的意圖，問題是目前都未收到判決書全文，他已跟蔡壁如討論過，判決書出來後，若具體事項講得有道理，蔡可以辭掉立委負責。

柯文哲強調，學校應該寄給當事人全文，不能寄個email說被取消學位，然後就發新聞稿，當事人發生什麼事都不知道，應該要改進成「先寄給當事人全文，再發新聞稿」，不然人家問，當事人都不知道發什麼事。

由於柯文哲先前曾針對新竹市長林智堅的國發所碩士論文抄襲問題，痛批太「Ugly」，媒體問及，蔡壁如是否也是Ugly的政治人物。柯文哲則回應，「我們是坦蕩蕩」，若要指控別人一定要列出具體事項，他再度強調「相信蔡沒有抄襲意圖」，需要等判決書全文出來後，才能知道怎麼被人判定不當引用。

另外，國民黨基隆市長參選人謝國樑聲援蔡壁如、高虹安的論文問題，被外界視為是藍白合的前兆。柯文哲則笑稱，「什麼合都可以，我每次被人家問到這題都說我綠白合經驗更多。」

另外，柯文哲今日受訪時，新北市長侯友宜也站在一邊，被媒體問及同樣被打論文問題，有什麼話要說，是否會認為是執政黨的烏賊戰。柯文哲也幫忙應聲，「他沒有話要說，我也沒有話要說」，侯友宜則笑而未答。