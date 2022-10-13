無法認同！民眾黨立委蔡壁如8月中被踢爆德明科大資管所碩士論文涉嫌抄襲，德明科大今(13日)認定蔡壁如的碩士論文未註明出處等因素，違反學術倫理，並撤銷其碩士學位。蔡壁如傍晚發表4點聲明回應表示，學倫會並未說明如何具體違反學術倫理，對於審查結果，她無法認同，會捍衛自己的權益與清白，將依法提出救濟申覆。蔡壁如明也將召開記者會公開說明論文相關細節。

蔡壁如聲明如下：

今天下午收到母校德明科大寄給我「台端碩士學位論文違反學術倫理案審定結果」的電子郵件，聲明如下：

一、尊重學術倫理委員會的決議。但這封信只有314字，並未說明如何具體違反學術倫理。

二、然而學校發給媒體的新聞稿，共518字，比給當事人的資訊還要多，令人感到不解與遺憾。

三、希望學校給完整的具體決議內容。在目前資訊不對稱的情況下，對於審查結果，本人無法認同。

四、我會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆。