國民黨南投縣長候選人許淑華碩士論文遭控抄襲，逢甲大學審定結果認定是原創。雖有不當引述，但未達違反學術倫理情節之程度，僅要求其將論文修正後送學校備查。對此，許淑華表示，對於母校遭受到質疑與攻擊，身為學生的她感到相當抱歉。

許淑華今（12）日在臉書表示，逢甲大學召開學倫會是極其嚴謹的程序，經過多名擁有專業素養的教授、學者開會多次，審視所有資料後做出的共同決議，而審定結果就是論文原創屬於她，至於不當引述的部分，她會按照學校的規定，儘速完成修正。

「請大家謙卑自律，盼論文事件到此為止！」許淑華向競爭對手喊話，希望他們尊重學倫會的審查結果，不要踐踏學術專業，「若再有人針對我的論文提出高見，我一定會維護自己跟學校的聲譽，採取法律行動」。

許淑華說，逢甲大學成立至今已60年，學術地位不容有心人士貶低、抹黑，「對於近來母校遭受質疑和輿論攻擊，身為學生的我在此向學校表達歉意。」