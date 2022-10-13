總統蔡英文論文門從2019年在林環牆、賀德芬以及彭文正等三位教授窮追不捨下，已經邁入第三年。11日旅美學者林環牆在臉書粉專《獨立觀察》指出，日前民進黨立院總召柯建銘在媒體上公然指控「高虹安一人騙全國」，這讓林環牆氣炸直言「蔡英文一人騙全台灣、騙全世界」，引發討論。

林環牆在臉書上PO出一篇「蔡英文論文門已經到落幕的時候」的文章表示，蔡英文詐騙博士學歷的論文門，當然早已真相大白，是應該落幕了。接下來，就是要如何追究法律責任的問題。林環牆更指出自己曾經説過「回頭是岸」，他更呼籲蔡英文應向台灣人民認錯、懺悔。不過林環牆也說「但是為時已晚了，蔡英文已走不出暗黑的深淵，這是她自已的選擇」。

林環牆更說，日前民進黨立院總召柯建銘在媒體上，公然指控「高虹安一人騙全國」。這讓林環牆氣炸，直言「柯建銘如果不是憨呆，就是邪惡。事實已擺在眼前：『蔡英文一人騙全台灣、騙全世界』」，林環牆更建議柯建銘有空的話，到《獨立觀察》的臉書粉專參考參考。