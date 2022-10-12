前中研院院長李遠哲接受媒體專訪批評蔡英文總統的能源政策，總統府發言人張惇涵今天回應表示，李的相關說法，與政府政策推動現況顯有落差。蔡總統上任後，大力推動「能源轉型」。誠如她在國慶日的演說，從能源轉型邁向淨零轉型，這對世界而言，對台灣而言，確實都是艱鉅的挑戰，需要全民共同努力，台灣也一定要成功。

李遠哲接受資深媒體人黃光芹訪問提到，他曾找蔡英文討論溫室氣體排放的議題，蔡英文卻只回覆「2024年後不是我的事」，「且資政只要講對蔡英文有意見的事情，蔡下次就會把他換掉。」他也批評蔡英文的能源政策，「2050淨零碳排走的方向，根本是不好的方向，也不是理想的做法。」

對此，張惇涵表示，李遠哲的相關說法，與政府政策推動現況顯有落差。蔡總統上任後，大力推動「能源轉型」有目共睹，台灣更與世界同步，致力「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展。

他說，蔡總統在10月10日國慶演講，也再次強調「淨零轉型」的重要性。實際上，政府將在2030年以前投入9千億元推動淨零轉型；不僅今年3月已公布「淨零轉型的路徑圖」，行政院也已通過《氣候變遷因應法》草案，送請立法院審議。

張惇涵表示，蔡總統不只一次強調過，能源轉型要繼續、產業轉型要加速、生活轉型要啟動、社會轉型要公正，政府在規劃相關路徑及措施時，都含括了李遠哲所提及的範圍。而各部會也都陸續提出具體政策方案。

張惇涵並重申，誠如蔡總統在國慶日的演說，從能源轉型邁向淨零轉型，這不只是台灣對國際社會的承諾，更是我們要共同承擔的世代責任。這對世界而言，對台灣而言，確實都是艱鉅的挑戰，需要全民共同努力，台灣也一定要成功。