現場有人安排小朋友為盧及高2人獻花，場面相當溫馨。（張妍溱攝）

台中市長盧秀燕今天陪同立委亦是新竹市長參選人高虹安，到東區建國公有臨售市場參觀，會後盧秀燕受訪對高虹安論文看法？盧表示，「相信她的專業與學習能力」。

高虹安到台中參訪建國市場時，現場有人安排小朋友為盧及高2人獻花，場面相當溫馨。高虹安指出，到台中市主要目的是取經建國市場遷建的經驗，市長盧秀燕並一起陪逛市場。

建國市場目前有711個攤位是全國最大的公有臨售市場，也是管理非常完善的一座公有市場。經發局派員當場做簡報，高虹安聽得很認真也給予肯定。

會後2人接受媒體訪問，盧被問到是否對高虹安與資策會論文爭議問題提出看法，盧秀燕表示，基本上這需要依法認定，她自己則是「相信她的專業與學習能力」。

民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文，遭資策會認定逾8成和研究案內容雷同。高虹安則認為資策會是在政治的壓力下才「改口」，但資策會又發聲明指出，立場始終一致。