民眾黨立委、新竹市長高虹安近期頻遭質疑，國民黨桃園市長候選人張善政昨也跳出來說「昨日張善政，今日高虹安」。民眾黨立委蔡壁如今痛批民進黨是要染指資策會，逼迫資策會改口，也擔憂會為學界帶來寒蟬效應；對於新竹選情，蔡壁如也說「越打民調就會越高」，相信老百姓也會去痛恨這種沒有是非的黨。

高虹安屢遭民進黨與側翼猛攻，從論文打到補習上台大，再造謠高靠插班進北一女，甚至連高虹安是不是樂儀旗隊都大肆操作；一開始的論文抄襲疑雲，資策會首先跳出來說沒問題，但日前卻又改口高虹安博士論文逾8成引用該會報告，後續可能提告。

蔡壁如今表示，民進黨選舉選到沒有是非，居然要去染指資策會這樣培育人才的學術單位，學術單位還是要有學術自由，這樣用政治力去介入，破壞了學術單位，也會發生寒蟬效應。

蔡壁如強調，是就是，不是就不是，一開始說沒侵權，過兩周遭受施壓後就又改口，這樣的政府會讓人民不再信任。她奉勸民進黨，選舉是要選賢與能，不是抹黑造謠潑糞；國家的國力指標有一部分就是專家問倫的學術影響力，若隨意遭到政治力染指，會毀了國家學術研究，「選舉就選舉，不要選到沒有是非。」

對於高虹安頻遭攻訐，對於新竹選情有沒有影響？蔡壁如表示，「越打民調就會越高」，相信老百姓也會去痛恨這種沒有是非的黨。