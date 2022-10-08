資深媒體人趙少康昨(7日)到台中，替國民黨大里、霧峰市議員參選人鄭伯其及台中市議員羅廷瑋站台，並替市長盧秀燕加油打氣。他事後在臉書分享，回到台中倍感親切，這四年，台中在盧秀燕的帶領下，改善長久以來的空汙問題，讓台中市真正成為「幸福城市」，市民也有感，這點無庸置疑！

趙少康指出，2022這場選戰非常重要，不只是2024的前哨戰，更是展現人民對於民進黨執政失利、經濟衰退、兩岸緊張的不滿，民進黨把國家機器變成選舉工具，實在太囂張、太惡劣，年底讓我們用手中的選票給民進黨教訓，「下架民進黨」。

其實趙少康父親是烏日國中老師、媽媽是烏日國小老師，而他是台中一中畢業，對台中的一景一物都充滿回憶。他分享，這四年，台中在盧秀燕的帶領下，穩定進步，重大市政建設一一實現，更重要的是，改善長久以來的空汙問題，讓台中市真正成為「幸福城市」，市民也有感，這點無庸置疑。

不過，趙少康認為，民進黨執政後，整個台灣被搞得烏煙瘴氣，原本兩岸間和平穩定、民間往來熱絡，現在竟然變成兵兇戰危，戰爭一觸即發。他談到，國防部長說要延長兵役役期，但要年底之後再說，「就是為了選舉」，請問大家是誰讓台灣的役男延長役期？以後大家的小孩要當幾年兵？一年夠嗎，還是兩年三年？誰讓兩岸變成如此緊張？因此他喊話，11月26日更要用選票給民進黨一個教訓。