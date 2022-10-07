盧秀燕到北屯與議員賴順仁舉行聯合問政說明會，現場超過500張椅子座無虛席。（盧秀燕競選總部提供／張亦惠台中傳真）

盧秀燕7日最後一場到西屯力挺議員黃馨慧，感謝黃馨慧議員一路在議會支持市府預算。（盧秀燕競選總部提供／張亦惠台中傳真）

台中市長盧秀燕爭取連任，7日把握時間連趕三場「鄉親來燕會」，第一場到北區與議員陳政顯合體、第二場到北屯力挺議員賴順仁，最後到西屯支持議員黃馨慧，三位現任議員共同推薦盧秀燕市長，盧秀燕也表示，好市長需要好議員才能成就更多好建設，一起打造更好的台中。

盧秀燕到北區光大社區為議員陳政顯站台，盧秀燕說，光大社區改建就是她擔任立委爭取改建與環境改善，現在看到大家安居樂業的景象，就是認真打拚的證明。她也強調「建設需要好市長與好議員一起打拚」，希望向鄉親拜託，讓他們一起順利連任，繼續守護北區、 守護台中。

隨後盧秀燕到北屯與議員賴順仁舉行聯合問政說明會，現場超過500張椅子座無虛席，盧秀燕提到，賴順仁議員連任6屆今年將尋求7連霸，她過去從省議員、立法委員到市長總共8屆，兩人深耕北屯都超過20年，最了解北屯鄉親的需求。賴順仁也表示，他願意成為盧秀燕的守護隊長，替市長守護北屯。

盧秀燕7日最後一場到西屯力挺議員黃馨慧，感謝黃馨慧議員一路在議會支持市府預算，建設才能順利推行，綠美圖明年完工、會展中心後年完工，希望能和市民共享甜美的果實。

盧秀燕競選總幹事江啟臣委員也說，今天到西屯挺兩位最愛台中的女性，一位是盧秀燕市長，一位是黃馨慧議員，黃馨慧議員是個有正義感的女性，遇到不公不義的事情，總是挺身而出，為基層民眾發聲，秀燕加馨慧是1＋1大於2，拜託鄉親盧秀燕一票，黃馨慧一票。