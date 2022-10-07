台中市立啟明學校勇奪績優學校獎。（台中市教育局提供）

東勢區石城國小主任周昆佑榮獲教學傑出獎，展現台中致力推動學校體育的豐碩成果。（台中市教育局提供）

教育部體育署學校體育傳炬獎獲獎名單日前公布，台中市立啟明學校勇奪績優學校獎，東勢區石城國小主任周昆佑榮獲教學傑出獎。台中市教育局表示，學校體育傳炬獎代表的是獲獎者為體育教育默默耕耘，如同聖火傳遞般傳承信念，指引著體育教育一棒接一棒永續發展的光明前程。

教育局長楊振昇表示，市府以培養學生規律運動、厚植運動競技競爭力及改善運動環境設施為三大推動方向，其發展的關鍵基礎來自於學校體育教育的深植扎根。

教育局指出，台中市立啟明學校長期培育身心障礙運動選手，多年來用心耕耘，為視障學子提供發現自我、探索自我的學習環境與機會，無論在世界級的帕運、全國及台中市各項身心障礙體育運動比賽，都看得見台中啟明學生的傑出表現，包括2021年參加巴林王國舉辦的亞洲帕拉青年運動會勇奪三金、2022年遠赴法國‧諾曼地參加2022世界中學運動會也榮獲嘉績。

教育局提到，東勢區石城國小位處偏鄉，為提升在地孩子學習動機及自信心，在校長帶領及全體教師的攜手努力下，發展「全校師生一起玩體操」體育素養課程，讓孩子在樂趣化、專業化的學習過程找回學習樂趣，更將成功經驗擴散到其他學科知識，這些發生在孩子身上的改變讓石城團隊在110年度獲得績優學校獎肯定，今年更進一步由該校主任周昆佑榮獲教學傑出獎，展現台中致力推動學校體育的豐碩成果。