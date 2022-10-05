民進黨台中市長參選人蔡其昌5日下午參加潭雅神工商協進會會員大會，致詞時提及自己的政見。（張亦惠攝）

潭雅神工業廠商協進會5日在裕元花園酒店舉行會員大會，民進黨台中市長參選人蔡其昌下午到場、台中市長盧秀燕傍晚也前往參加並致詞。蔡其昌以自己的政見談城市競爭，盧秀燕則談自己執政這幾年在經濟發展上的政績。

盧秀燕說，自己代表台中市政府感謝大家拚經濟，在中央經濟評比中，台中市經濟指標今年評比10項全國第一，是全國第一名最多的城市，包括新增的公司數比例、工廠的成長數、資本額成長數、各國在台中投資金額已經破2兆了，其中3000億是投資台灣三大方案，由中央協助外資落地，有251家公司選擇台中；失業率3.6％也是全國最低。

盧秀燕表示，台中市有這樣的成績要感謝在座各位的打拚，是大家的功勞，台中要輕稅簡政，是六都唯一降地價稅的、國際會展中心耗資百億投資、在產業園區的投資也已經開花成果，未來台中市政府要繼續跟大家攜手前進打拚。

蔡其昌說，這兩年工商業界面臨很大的波動，像洗三溫暖一樣，解決塞港就開始通膨，改變比往年來得更加劇烈，大家真的很辛苦，作為立法院副院長，自己不斷把中小企業的需求，跟中央相關單位協調，近來也跟協會部分會員不斷溝通，最近更針對氣候變遷、碳排的問題舉辦座談會跟大家溝通，未來若他有機會當市長，是中小企業最好的夥伴。

蔡其昌強調，台中如果不加速發展，在城市的競爭中，我們很難留住人，為什麼我未來要做免費營養午餐、大量興建社會住宅跟捷運藍線4年動工，這是城市競爭的策略，用這些建設留住年輕人。