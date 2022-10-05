台中市民許景堂伉儷為紀念已故愛子許良宇，出資1億元在台中市東勢區機六用地興建圖書館，並捐贈給台中市政府，5日舉行捐贈儀式，市長盧秀燕親自出席表示，這是一份愛的禮物，未來市府一定會充實內部設備、加強附近景觀，努力推廣閱讀，讓這座圖書館成為愛的集大成。

許良宇2017年時任台紙董事長時，前往日本出差，卻因車禍不幸離世，他的父母決定捐出1億元，在台中市東勢區蓋「許良宇圖書館」，今天舉行捐贈儀式。

盧秀燕表示，許爸爸許媽媽將思念化為大愛，捐贈1億元在東勢區蓋圖書館，這座圖書館興建完成後，市府一定充實內部設備並加強附近景觀，也會努力推廣閱讀及圖書嘉惠學子及鄉親，讓台中閱讀文化越來越好，同時也感謝優秀的建築團隊幫忙，讓圖書館成為愛的集大成。

文化局指出，目前東勢圖書館面積僅231坪，空間無法滿足民眾閱讀需求，許景堂伉儷為紀念愛子許良宇先生捐贈圖書館，對出生於東勢的許景堂先生，同時具有回饋家鄉的重要意義。

許良宇圖書館捐贈案由戴育澤建築師以山城概念發想設計，並由名傑營造股份有限公司負責施工興建，預計將於112年7月開工，期望能儘快完成，提供東勢區民眾一個優質的閱讀新場域。