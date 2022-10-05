林男走私含尼古丁的電子菸油入境，分裝後在網路販售，警查扣送辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

林男走私含有尼古丁的電子菸油，裝進沐浴乳罐魚目混珠入境，再分裝後在網路販售，警查扣送辦。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

中市30多歲林男看好電子菸商機，與大陸友人合作進口電子菸油，裝填入標示動物專屬沐浴露的桶罐內，以魚目混珠引進，入境後分裝於購物網路販售，林男主打電子菸口味近百種，噱頭十足遭警方鎖定。台中市刑事警察大隊今天表示，經至林男家中及倉庫搜索，查獲電子菸油3761支，警詢後，依違反《藥事法》移送偵辦。

台中市刑大偵二隊在去年底進行網路巡邏，發現有賣家在購物網站販售電子菸，還以「只有你想不到，沒有我們做不到的口味」為噱頭，吸引癮君子上網購買，所販售電子菸油口味應有盡有，多達近百種，警方持續追查發現，所販售電子菸油內含有尼古丁成分。

警方鎖定38歲的林男展開蒐證、調查後，持台中地方法院搜索票前往林男住處及倉庫搜索，起獲市價超過250萬元的電子煙油3761支。

偵二隊長洪緯儒表示，林男見風行電子菸風行，與大陸友人合作，買進大批含有尼古丁成分的電子菸油，再裝入的動物專屬沐浴露罐中作為掩護，再走私通關進口，以規避查緝，電子菸油入境台灣後，再由員工進行分裝，在網路銷售。

全案經檢察官諭令林男繳回犯罪所得，給予緩起訴處分。

警方表示，含有尼古丁成分的電子菸，納入藥品管理，目前衛生機關並未核准電子菸產品，業者如果擅自販賣、供應或意圖販賣而陳列，依《藥事法》規定，將處7年以下有期徒刑，得併科5千萬元以下罰金。