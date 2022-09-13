悚!夫妻試駕百萬名車 疑車速過快撞路樹 2死1重傷│中視新聞 20220913

桃園市八德區東勇北路12日晚間1對林姓新婚夫妻與二手車行老闆一同試駕土豪金BMW時發生自撞，駕駛林男與老闆死亡、林妻重傷；林男與妻子結婚1年多，臉書上全是夫妻倆遊玩照，最近1篇貼文還是林男上月為妻子慶生，如今意外讓甜蜜夫妻天人永隔，令人不勝唏噓，檢方相驗初判死因為「車禍致死」。

林姓夫妻新婚1年多，林男以打零工維生，因近期想買二手車代步，12日晚間在車行老闆陪同下試駕2014年F80 M3土豪金BMW，卻因不明原車身突向右偏移，自撞路邊護欄及路樹後，林男與車行老闆死亡；林男臉書最後1篇貼文是8月6號慶祝妻子的生日，沒想到甜蜜的慶祝照隔1個月後竟天人永隔。

據ETtoday報導，林男的臉書上貼文幾乎全是夫妻倆的甜蜜合照，像是吃大餐、龜山島賞鯨、墾丁騎馬、農場摘草莓等合照，可見感情相當好，如今卻徒留重傷妻子存活，令人感慨萬千。桃園地檢署今（13日）下午相驗，初判死因為「車禍致死」，詳細肇事原因仍待查明現場監視器畫面、並對車內進行採證鑑識等釐清。

此外，事發地在東勇北路，該路段常有跑車競速，被稱作「東勇賽道」，當時肇事BMW被拖走時，時速表仍停在140，已明顯超速；目前林妻雙腿骨折住院治療，而喪命的林男經抽血檢測，無酒精反應；同樣喪命的車行老闆則從業務員做起，2年前與朋友自立門戶，口碑好、為人和善，如今殞命讓友人不敢相信。