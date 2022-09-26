鑑於校園電子煙危害嚴重，立法院一開議，家長團體總動員召開記者會表示，現在有7.9萬國高中學生陷電子煙危害，34個團體連署反對電子煙及加熱菸，並呼籲政治人物勿只忙選舉，本會期應通過菸害防制修法！

國健署調查，推估全台有7.9萬名青少年正在使用電子煙，包括2.3萬名國中生及5.6萬名高中職生，而「朋友都在吸」是青少年使用電子煙最主要的原因。

具有家長及學生雙重身分的林珊如說，2018年大學入學時班上僅2位同學吸菸，今年6月畢業時，班上30個人中竟有8成以上、25人學生吸食電子煙。

新竹市補教協會理事長彭俊橙說，兒子在國三時被同學霸凌，被同學「強制索取」2000元去買電子煙，兒子上大學一度也開始吸電子煙，他說「現在年輕人大家都抽電子煙、加熱菸」。

中華民國中小學校長協會常務監事洪珮瑀說，讓年輕人不碰任何菸品、不受菸商誘惑、了解新型菸品的危害，由學校與家長共同要求落實，都需要中央明確的法律條文！為了年輕人的健康及未來，懇請行政院、立法院、衛福部應儘速完成菸害防制法修法、不能再拖延。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然醫師指出，有些電子煙產品1 cc就含有50毫克的尼古丁，約2至3包菸的尼古丁含量，使用者一天就抽完了，不知道吸入了這麼多尼古丁。加熱菸的使用者尼古丁暴露量和傳統菸品一樣，加熱菸商宣傳使用經驗和傳統菸品一樣，其實就是尼古丁成癮一樣的意思。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，英美兩國因對成人開放電子煙，結果導致青少年深陷電子煙危機。美國「開放成人、禁止青少年使用」的政策，造成美國青少年大流行；英國自從政府鼓勵成人使用新型菸品替代紙菸，甚至以管理的方式將電子煙視為戒菸產品後，也步入電子煙正全面攻占青少年族群。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘說，國健署、衛福部、教育部、家長、老師、專家、健康組織都一致認為要禁止新型菸品，那為何到現在還不快通過修法？我們所有的家長團體聯合呼籲：政府勿再拖延，務必盡速完成《菸害防制法》修法！

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