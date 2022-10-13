民眾黨立委蔡壁如8月中被踢爆德明科大資管所碩士論文涉嫌抄襲，德明科大今(13日)認定蔡壁如的碩士論文未註明出處等因素，認定抄襲，違反學術倫理，撤銷其碩士學位。PTT鄉民聞訊表示：「笑死，沒在選也中槍」、「小智：終於有人陪我啦哈哈」，因論文抄襲而被台大、中華大學「雙殺」撤銷碩士學位的新竹市前市長林智堅再度被酸。

蔡壁如德明科大資管所碩士論文《民意代表社群網站市政議題關注度探討》被指有許多內容複製貼上，且其中一部分與北市議員簡舒培2018年一篇講幼教的臉書貼文十分相似。蔡壁如同月15日上午表示這不是個問題，台北市議員的臉書都是她研究對象，其臉書都是公開的，應該都可以取用，且自己也有製表，並給予議員一個代號。蔡壁如強調，「我的論文，我非常有自信沒有什麼問題」，但這也非自己說了算，專業的問題交給專業判斷。

德明科大13日公布審定蔡壁如碩士論文結果，指出經學校學倫會4次審議，認定該生的碩士論文確實有違反學術倫理並建議撤銷其碩士學位。後該案經10月13日該校教務會議審議通過，撤銷該生的學位，且決定註銷其已發之學位證書。德明科大校方也表達立場說，尊重學倫會的審議結果，若本案被檢舉人對結果有異議，得根據該校《學生違反學術倫理案件處理規定》第七條提出申復的救濟程序，以主張自身權利。

PTT鄉民嗨了：「她又沒要選」、「糟糕，是迴力鏢」、「浮木來了」、「國家機器動起來」、「互相傷害」、「這就是我要看的血流成河」、「笑死，沒在選也中槍」、「慘掃到颱風尾」、「碩士大逃殺」、「本次選舉主軸：各參選人論文」、「我覺得以後要參選的碩論先拿出來公審完」、「不分區的要辭立委嗎？」、「側翼：請立即辭退立委一職」、「不過還是沒有突破小智障礙」。

還有人酸，「終於有人一起了」、「小智：終於有人陪我啦哈哈哈」、「笑死沒選的被撤銷，民進黨有浮木了」、「決定這次不投蔡壁如惹」、「小智有人陪惹」、「德明科大真棒」、「終於抓交替抓到一個了」、「聽說有人說學術界很藍？」、「側翼可以說好幾天了」。