民進黨加大力度猛打民眾黨新竹市長參選人高虹安，台北市長柯文哲批評，這是全黨用國家機器打高虹安一人。民進黨立院總召柯建銘反嗆，高虹安一個人騙全國，全國都感到憤怒。對此，桃園市議員參選人「抓堅高手」謝克洋今（8）日就在臉書上表示「實在想不透為什麼民進黨要這樣追打高虹安？新竹市真的藏有什麼不可告人的秘密？」，引發討論。

謝克洋在臉書上PO出一篇「一人騙全國，就是林智堅！」的文章表示，柯建銘最近砲火猛烈，頻頻對高虹安開噴，甚至批評高虹安是一人騙全國，「但我想老柯在指責高虹安之前，可能忘記他的徒弟林智堅才是真正的一人騙全國」，謝克洋指出，林智堅當初在面臨論文的問題時，不但一直顧左右而言他，而且從來就無法提出有效的證據證明自己的清白，謝克洋強調「最重要的是，台大以及中華大學的學倫會都剝奪林智堅的學位了，林智堅在兩週內就失去兩個碩士學位，至今還是死不認錯！」

謝克洋說，「反之高虹安不僅能獨立解釋論文的問題以外，還得到母校辛辛那提大學的認證，跟林智堅相比簡直天壤之別，我實在想不透為什麼民進黨要這樣追打高虹安？新竹市真的藏有什麼不可告人的秘密？」謝克洋最後更認為「林智堅才是一人騙全國的代表，騙到連桃園人都叫他滾回去，現在他除了死不認錯又繼續矇騙新竹市民，呼籲所有新竹人，這次可要睜大眼睛好好看清楚他們那騙人的嘴臉」。