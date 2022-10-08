國民黨桃園市長參選人張善政今成立南區競選總部，並辦首場萬人造勢活動，前總統馬英九與前台北市議員羅智強都將站台助威。知情人士說，22日張成立北區競選總部時，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕可望再次合體，力撐張選情。

侯友宜與盧秀燕22日若順利再合體，可望將是9月30日國民黨高雄市長參選人柯志恩「柯志恩大家族誓師大會」後，國民黨此次選戰雙火車頭再一次攜手輔選。

至於張善政是否邀前高雄市長韓國瑜站台助選？知情人士表示，目前已在規劃中，預計應會在11月中上旬。該人士說，張與韓曾搭檔代表國民黨參選過2020正副總統，兩人交情不言可喻，張邀韓站台天經地義，但要規畫合適活動與時間點。

桃園市長選戰短兵相接，張善政今晚將舉辦南區競選總部成立大會，除老縣長的黨主席朱立倫、吳志揚將出席力挺，馬英九也受邀助講外，成功以論文抄襲案，打下民進黨前桃園市長參選人林智堅的台北市議員王鴻薇也受邀與會助講。

此外，此次國民黨桃園市長提名過程，曾有意或被點名參選的黨內要角，包含桃園市議會議長邱奕勝，立委呂玉玲、魯明哲與萬美玲，以及羅智強等人將全數到齊，與預估1.5萬群眾一起相挺張善政，展現桃園藍軍整合成功、大團結氣勢。