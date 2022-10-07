國民黨新竹市長參選人林耕仁7日日赴國民黨中央，與新竹縣長參選人楊文科、苗栗縣長參選人謝福弘共同召開竹竹苗三縣市共同政見記者會，針對科技產業、跨域交通、發揚客家文化、竹竹苗醫療共好、農業回饋機制等5大面向，提出聯合政見。

為了打造舒適減壓、永續新竹，林耕仁提出要爭取桃園機場捷運向南延伸至竹科，串連新竹工業區、竹科園區、竹南園區及銅鑼園區，並要求中央盡快完成五楊高架延伸至苗栗頭份段，改善國道1號新竹段的塞車問題。

新竹市擁有科技人才、產業聚落，以及產學培訓體系等良好條件，在地理上，朝北連結竹科園區、向南串連竹南園區，因此林耕仁也提出打造香山科技廊帶，建立科技產業鏈、號召科技廠商進駐、引進科技人才，讓竹竹苗整體區域轉型及加分。

此外，林耕仁也提出新竹市共享E-bike政見，未來也將從竹竹苗共同生活圈的視角，檢視新竹聯外交通，提升行車順暢及安全度，優化現行大眾運輸，增設U-Bike及E-Bike站點，加強共享汽機車服務，打造兼顧舒適減壓和永續發展的城市。

林耕仁也重視客家文化，他表示將積極媒合民間力量，落實科技應用，打造首座沉浸式體驗的客家文化展示區，加速推動客家在地主流化的進程，發揚客家文化核心重鎮的觀光資源，讓竹市展現出年輕、親子、都會的客家文化生活型態。

新竹市作為科技城，擁有4大醫院分院的醫療資源，林耕仁也表示，未來將透過落實科技應用及改善交通建設，弭平新竹市地區城鄉之間的醫療量能差距，並致力和新竹縣與苗栗縣共同打造竹竹苗醫學中心，提升區域醫療品質和量能，提升住民就醫品質。

最後，林耕仁也主張新竹市應落實減碳環保，支持友善農業生產及沿海養殖漁業發展，鼓勵民間廠商並要求公家機關餐廳及各校營養午餐，將在地食材列為主要採購來源。