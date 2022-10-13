國安局長陳明通12日指出，中共不會作登島的戰役，若要中共要打登陸戰爭，在國際專家眼中，也沒那麼快，要到2027年。台北市長柯文哲今被問及此事暴怒狂噴，「陳明通還敢出現在大眾前面」，柯重提前新竹市長林智堅論文抄襲案，直嗆陳明通還敢出現在江湖上面嗎？

柯文哲今下午出席27屆金輪獎頒獎典禮，會後受訪聽到陳明通，即暴怒表示，「陳明通還敢出現在大眾前面」，林智堅論文事件真正要負責的是陳明通，學生論文抄襲老師怎麼會不知道，兩個都是陳明通的學生，還不知道，他還敢出現在江湖上面嗎？

另媒體問及前中研院長李遠哲直言民進黨二度執政，腐化比過去更快，他更直言蔡政府的能源政策錯誤不斷，針對溫室氣體排放議題，蔡英文總統竟脫口而出「2024年後不是她的事」，對此柯文哲表示，李遠哲和自己是三代交情，這些話我早就聽過，柯強調國家本來就要有長期規劃，不能永遠都短線操作。