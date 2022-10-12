千呼萬喚，內政部終於通過了大巨蛋的排煙審查，可見當蔣萬安、黃珊珊聯手為台北市民出氣時，民進黨也不敢直攖其鋒。為陳時中卡了那麼久的大巨蛋案，終於也要落幕。

大巨蛋案的本質，是民進黨不要在柯文哲任內過關，以比法規更嚴格的標準來審查遠雄，阻礙在政治而不在法律。在「三腳督」的台北，如果國民黨站高山看馬相踢，讓台北市府去單挑民進黨，那大巨蛋在柯文哲任內是過不了的。

但民進黨卡大巨蛋，卡的是台北市精華土地的利用，卡的是台北市民的機會成本，以大巨蛋的土地市價來估計，民進黨每卡一天，台北市就損失4100萬元。因此一個有良心的台北市長候選人，是不能夠坐視民進黨這樣子傷害台北。

蔣萬安在9月2日聲援柯文哲，說柯文哲對大巨蛋案的評論，「雖然有點粗，但也算是有道理」，這是在野聯手，共同為台北市民捍衛建設，果然成功讓民進黨退讓；不論蔣萬安跟黃珊珊最後誰贏誰輸，這是一個台灣民主的正面示範。

民進黨用政治力打壓高虹安，國民黨也有人為高虹安講話，這不是因為挺高虹安，而是有些價值在選舉之上，像是行政機關必須保持中立。在野陣營的內部競爭，其實是在競爭一個「道德上的制高點」。

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