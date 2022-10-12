台北市長柯文哲任內無緣大巨蛋剪綵，為此頻怪罪中央「卡蛋」拖延審查，如今審查正式通過，內政部次長花敬群再嗆，主因是北市府在避難層認定上前後反覆，柯又屢包庇遠雄集團。對此，前北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日回嗆，酸花敬群已經變成民進黨台北市長參選人陳時中競選總幹事，一直都在做政治操作。

台北市政府與內政部的大巨蛋口水戰尚未落幕，柯文哲昨才因台灣燈會場域獨缺大巨蛋開炮，批評內政部卡大巨蛋審查1年多，花敬群則於昨晚在臉書回擊，批評北市府在大巨蛋避難層認定前後反覆，幾經內政部催促才敢表態，甚至排煙檢測是遠雄遲遲不願依據國家標準提報，柯又屢屢包庇，遲至上個月才肯配合，今天才能審查通過。

花敬群轟，涉及重要公共安全的事情，一切審查都有法令規定與標準，沒有人可以違法，但台北市政府與柯市長面對大巨蛋議題的荒腔走板，實在對不起台北市民。

對此，黃珊珊上午發布新創政策後接受媒體聯訪時反嗆花敬群，質疑對方現在也成為陳時中競選總幹事，但事情很簡單，大巨蛋案送審1年多，中央若有意見、需要補件可以早點說，但1年多來無聲無息，避難層原先說地方政府可認定，後來又說有疑義要補資料，期間從未討論排煙，「有問題可以一次說清楚，到底誰在操作？」

黃珊珊語重心長地說，全台灣、全台北市已為大巨蛋付出太大代價，現在目標就是要讓建物安全完工，「審查勢必要，沒有要內政部放水，但也不用第1次講6個意見，第2次講60個意見」，重點在於市民希望此案能盡快讓地方享用，不然246億的土地一直閒置也不是辦法。

黃珊珊說，以北市府當前和遠雄協商的議約條件，只要大巨蛋只要一開門，遠雄營收1000塊，北市府就能收6塊，早點營運當然對台北市民最有利，再嗆花敬群不用再做政治口水，「我認為他可能不知道前面的問題，一直在做政治操作。」

對於消防署稱審查拖延的主因是北市府延遲監督遠雄，黃珊珊接受會後聯訪時說，現在變成各說各話，因為送審的人不是台北市政府而是遠雄，有資料要補件理應是審查單位的工作，北市府僅是BOT的業主，她也強調市府每天都有盯著，還嗆說「請他搞清楚吧，內政部消防署也不需要變成選戰的工具好嗎？」

至於體育局長李再立提及希望大巨蛋能在明年試營運，她表示，如果內政部1年前核定完成，現在早就可以營運，只要按圖施工、辦完變更設計，並按圖竣工、拿到使照玩就能營運；但試營運指得是那顆蛋，裡面的商業場館、旅館都要裝潢，不可能毛胚屋拿來營運，而巨蛋本身不營運每天都將面臨沈重利息，強調做生意的人（遠雄）不會想要拖延時間，畢竟遠雄只有50年，若拖延時間每天都是壓力。