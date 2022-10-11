國民黨台北市長參選人蔣萬安、國民黨黨主席朱立倫昨似乎擔心棄保，兩人不約而同喊出「集中選票」。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今受訪時反酸，有意識、有自主權的民眾會自主集中選票給黃珊珊。另昨跟台北市議員王世堅同台，兩人還握拳互擊打氣，引出民進黨籍參選人陳時中喊出「黨有黨紀」，黃珊珊也大酸「陳時中先生突然人設改變成為黨主席了嗎？」

黃珊珊11日赴文山區興隆市場掃街拜票，會後受訪時表示，要集中選票投給最適任的人，她更批評，各政黨每天只會用棄保、意識形態綁架選民，她認為，有意識、有自主權的民眾就會自主集中選票給黃珊珊。

而前高雄市長韓國瑜傳出將到台北輔選，黃珊珊則冷回，「韓國瑜要輔選是他的權力，也是天經地義的事。」

另針對台北市議員王世堅昨日與無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨日「同框」活動，民進黨台北市長參選人陳時中昨日第一時間喊出「黨有黨紀」，黃珊珊今日受訪大酸，「陳時中先生突然人設改變成為黨主席了嗎？」