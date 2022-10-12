台北市長選戰藍綠白爭霸，有民調模擬3種棄保對戰組合，其中無黨籍黃珊珊在2個組合中皆以大幅度勝出，國民黨蔣萬安僅對戰民進黨陳時中勝出，陳時中則在所有情境中落敗。對此，黃珊珊12日高興表示，「大家常常說投黃珊珊就是投蔣萬安，投黃珊珊就是投給陳時中，所以集中選票投給黃珊珊這三個願望快要實現了。」

最新民調指出，藍綠白參選人支持度接近正三角形，差距都在5％範圍內，蔣萬安拿29.6％、黃珊珊28.1％、陳時中27.8％。模擬棄保情境後，若選民只能在蔣、黃之間選擇，結果顯示黃珊珊為42.7％、蔣萬安32.9％、陳時中6.3％，黃珊珊大幅勝出。

其二是棄保後只剩陳時中和蔣萬安能選，結果顯示蔣萬安48.2％、陳時中34.5％、黃珊珊4.4％，蔣萬安勝出；其三則是棄保後只剩陳時中和黃珊珊，最終結果顯示黃珊珊53.6％、陳時中28.0％、蔣萬安3.8％，黃珊珊再度大幅領先。

對此，黃珊珊上午發布新創政策後接受媒體聯訪表示，民調都值得參考，「大家常常說投黃珊珊就是投蔣萬安，投黃珊珊就是投給陳時中」，所以集中選票投給黃珊珊這三個願望快要實現了；隨著時間過程，很多市民都在思考、展開理智判斷，滿高興能從民調中看到這樣的趨勢。