年底台北市長選戰競爭激烈，國民黨立委蔣萬安、民進黨前衛福部長陳時中及前台北市副市長黃珊珊互不相讓，民進黨台北市議員梁文傑11日分析，選戰最終將是蔣、陳對決，勝負差距大約落在3000票，和本屆台北市長柯文哲對戰藍營對手丁守中的差距相同，因此他才說「陳時中會贏，但輸也不意外」。

梁文傑今日中午於《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，談及近期幾份民調指出，蔣萬安支持度近4成，與陳時中、黃珊珊拉開差距，被綠營支持者看好的陳時中也總在第二、第三徘徊，鮮少衝到第一。

梁文傑表示，綠營群眾臉皮較薄，在負面事件發生時會選擇沈默，但不代表改變投票傾向，下屆選舉最終勝負差會很小，哪邊投票動機大就是哪邊贏。

梁文傑提到，柯文哲本屆競選連任時也才贏丁守中2、3000票，今年蔣萬安和陳時中的勝負差也大致與此數字相符，但因為差距太小，誰都無法預測最終輸贏，所以他才會說「陳時中會贏，但輸也不意外」。

梁文傑說，目前有損陳時中支持度可能的只有周玉蔻風波，其他議題都沒有特別重傷的可能性，也不會影響整體得票率，不過他認為，打周玉蔻不一定打得到陳時中和民進黨，之所以民調會低，是因為綠營選民臉皮比較薄，這群人不願表態。

「黃珊珊得票數不少於20％，不過她有一個緊箍咒，那就是柯文哲。」梁文傑表示，柯文哲仇恨值不會小於陳時中，陳是被藍營支持者厭惡，柯則是被綠營支持者恨得牙癢癢，且以當前政黨支持度來說，台北市還是綠大於藍。

梁文傑指出，既然黃珊珊會拿20％，那剩下80％就是讓藍綠爭搶，誰拿到40％誰就贏了，端看哪個陣營投票動機強。他認為，綠營的票很凝固，2018年總統選舉蔡英文在台北市贏13萬票，政治板塊呈現「綠大於藍」，但市長選舉層次不太與國家定位有關，投票傾向較為分散，但相信陳時中有實力能拿4成選票。

至於棄保效應是否發酵，梁文傑舉藍營朋友為例，朋友支持蔣萬安、太太力挺黃珊珊，若最後關頭蔣出現危機，就會叫太太投蔣，這就叫做凝聚、也就是棄保效應發生，而黃珊珊的票代表柯文哲的票，但黃的選票關鍵還來自藍營，是否會被抽回去就看最後關頭民調情況。