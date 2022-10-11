《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前稱民進黨新竹市長參選人沈慧虹曾向台北市長柯文哲求官，沈慧虹憤而提告誹謗，傳出新竹地檢署3天後即寄發傳票，讓藍營民代大酸司法檢調成為執政者鷹犬、國家機器動起來。不過新竹地檢署11日上午發出嚴正澄清，表示受理沈慧虹提告後即依程序完成分案，各項程序均符合刑事訴訟法規定，外界勿任意妄加揣測。

吳子嘉日前在粉絲見面會中，稱沈慧虹曾向台北市長柯文哲求官，遭沈慧虹於本月3日提告誹謗。國民黨台北市長參選人蔣萬安10日砲轟，3日提告、新竹地檢署6日發出傳票、14日就要去應訊，感覺到國家機器動起來，「平常檢調速度會這麼快嗎？」

蔣萬安指出，台灣民意基金會5月對蔡英文總統調查，民眾最不滿意的就是司法改革，與發展國產疫苗都是敬陪末座，如今司法檢調成為執政者的鷹犬，當成打擊異己的工具，已讓人民非常憤怒、不滿。

對此新竹地檢署發出嚴正澄清，聲明地檢署絕對依法定程序偵辦案件，請外界勿妄加揣測。聲明中指出，有關媒體近日報導新竹地檢署偵辦新竹市長參選人沈慧虹對吳子嘉提告公職人員選舉罷免法第104條、刑法誹謗等案件，其中

有關「國家機器動起來」、「檢調成執政者鷹犬」等內容，均與事實不符。

新竹地檢署澄清指出，在受理沈慧虹對吳子嘉提出告訴後，即依程序完成分案，承辦檢察官審酌案內事證，認為有必要傳喚、通知雙方到案說明，故依法訂期，均符合刑事訴訟法規定，請外界勿任意妄加揣測，給予辦案人員純淨辦案空間。