媒體人周玉蔻沉寂多時後，今（10）日正式復出廣播節目《新聞放鞭炮》，首位嘉賓邀請網紅「四叉貓」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，周玉蔻、民進黨、陳時中要政媒合作、勾結串聯是他們的自由，他自己花最大時間與市民對話。

蔣萬安今天上午出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮時，對於周玉蔻復出，蔣萬安說，周玉蔻、民進黨、陳時中要政媒合作、勾結串聯是他們的自由，他自己花最大時間與市民對話，加倍努力了解市民心聲，而且告訴大家他對台北市政未來擘畫願景，透過過去國際經驗，帶領台北市重回一流大都會行列。

蔣萬安表示，希望台北市不只是六都之一，而能與國際一流城市並駕齊驅，這是市民期待，會持續一步一腳印深入基層，與民眾了解溝通對話。

至於何時舉辦像萬人大造勢活動？蔣萬安指出，最後階段會規畫，相關造勢都會進行，日期、地點確定會報告，而選前黨中央將辦台北造勢？蔣萬安表示，與黨中央密切聯繫，有在初步規畫，確定會與大家提前說明。