陳時中競選辦公室提供

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名嘴周玉蔻復出批評蔣萬安家族，蔣萬安要求民進黨台北市長候選人陳時中說清楚，是否認同名嘴周玉蔻的言論？陳時中今天反批蔣萬安「這樣的習慣不好，很會牽拖」，大家都是成年人，自己要負責自己的言論。

陳時中今天與黃珊珊、蔣萬安一同出席台北葫蘆寺建廟75周年九聖關渡宮會香大典，針對國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天出席活動時，提出「深蹲20下，換一個公車免費搭乘」，陳時中表示，深蹲20下對老人家或者有一些肢體不是那麼方便的人是有困難的。

他也酸蔣萬安對公車的想法，「有時候就是我們比較沒辦法了解」，至於他自己可以做深蹲「每次15下，做兩次」。

《美麗島電子報》近日公布民調，被問到「去年新冠疫情爆發後，誰用心解決台北市疫情、照顧市民健康」，陳時中領先對手黃珊珊和蔣萬安，對此，陳時中表示，每個民調都有它的價值，不管是中央政府或地方政府，對於台北的疫情大家都有努力，「至於蔣立委因為他在立法院，所以當然是沒有做到什麼事情，這也可以理解」。

周玉蔻復出主持節目，蔣萬安要求陳時中說清楚，到底對於周玉蔻亂抹黑、抹紅、抹黃的低劣作法是否認同？是否支持這樣敗壞選風的低劣作為？對此，陳時中批評，「蔣委員這樣的習慣不好，很會牽拖」。他說，成年人了，每一個人，自己要負責自己的言論，大家有任何疑問可以問一下周玉蔻，「我們都是個體，要為自己的言論負責」。

蔣萬安批評民進黨是負面選舉的始作俑者，陳時中也是共犯集團的一份子的說法，陳時中則表示，他不再對這種不是很理性的言論回應。