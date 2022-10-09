國民黨台北市議員陳重文8日舉行愛心園遊會，台北市長柯文哲出席合體，展現好交情，傳出藍營支持者並不討厭柯文哲，柯也接到不少藍營議員站台邀約。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，議員要爭取各方支持，都可以理解，共同目標就是讓國民黨議員席次極大化。

蔣萬安昨天臨時新增行程，今天一早前往關渡宮，出席出席葫蘆寺建廟75週年系列活動「關渡宮九聖會香大典」，再趕到內湖東湖市場陪同市議員游淑慧掃街拜票，直攻無黨籍北市長參選人黃珊珊擔任議員時的票倉。

蔣萬安在東湖市場拜票前受訪時指出，葫蘆寺建廟75周年，他特別調整行程，到現場參拜，護送神明上船，再趕到內湖來進行一連串活動，很高興受游淑慧邀請，安排來東湖市場懇託拜票，優秀在地好議員要全力來支持。

不過，陳重文昨天才找柯文哲合體搶曝光，傳出藍營議員對柯文哲並不排斥。蔣萬安表示，早上在關渡宮，陳重文及很多黨籍議員都有來參與，都有共同互動，有很多政策的討論，在地議題交流非常密切，也共同合唱競選歌曲。他認為，議員要爭取各方支持，都可以理解，共同目標就是讓國民黨議員席次極大化。

此外，蔣萬安新生南路後援總會辦公室現址後援總會升級變競總，29日壓軸舉辦競選總部成立大會。蔣萬安表示，團隊還在細部規畫進行討論，確定會很清楚報告。