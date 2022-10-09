民進黨台北市長參選人陳時中日前表示，台北市長選戰走向負面選舉，看了很心痛。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今日受訪時反批，百姓眼睛看得很清楚，「陳時中應該先去找周玉蔻、鄭運鵬哥哥，當他們提出負面選舉時，陳時中你在做什麼？你怎麼不心痛這些受害人？」

黃珊珊今上午受邀參加葫蘆寺75週年眾神聖駕水上巡安遶境，，針對陳時中稱對負面選戰心痛，黃珊珊反問，從陳時中參選後，到底誰是負面來源？百姓眼睛看得很清楚，她更嘲諷表示，陳時中應該去找一下周玉蔻跟鄭運鵬哥哥討論，「當他們提出負面選舉的時候，陳時中對於這些受到抹黑、傷害的人，沒有任何聲援。」當被追問是否來自民進黨？她則說，照這樣的狀況，不需要我多說。

黃珊珊直言，「他應該先去跟周玉蔻、鄭運鵬哥哥說，當他們提出負面選舉的時候，陳時中你在做什麼？你怎麼不心痛這些受害人？」

另針對監察院今年四月有兩位監察委員函詢國家通訊傳播委員會（NCC），要求提供鏡電視、台數科是否有不當介入，卻未立案調查，黃珊珊表示，該查的要查，可是看起來也沒有動靜，監察委員如果曾經有過調查，至少會有立案或進度，執政黨是不是雙標人民看在眼裡。