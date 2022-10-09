台股上周彈升，法人也同步轉向買方，三大法人合計買超台股109.22億元，外資終於中止連續9周自台股提款，轉為回補52.11億元，投信法人也持續加碼70.19億元，連續買超周數來到第16周，僅有自營商本周依舊站在賣方，小幅調節台股13.09億元，連續賣超周數來到第8周。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，台股本周展開反彈走勢，除了有美股領頭，限空令也發揮穩定投資信心的作用，帶動指數順利站穩10日均線之上，破底危機解除，只是台股整體成交量能仍無法有效放大，指數反彈力道仍須觀察。針對下周台股走勢，孫傳恕表示，美國將於13日公布CPI與就業、零售銷售等數據，由於CPI走勢牽動聯準會對於資金緊縮的態度與速度，包括台股在內的全球金融市場，將聚焦CPI數據走勢是否反映通膨確實朝緩和方向前進。另外，台灣選舉將於11月下旬登場，隨著時間日趨靠近選舉，在政策與籌碼做多之下，預期選前能維持指數守穩萬三之上，若投資氣氛轉佳，更有利於指數彈升力道。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管現階段還無法掌握2023年完整的經濟面貌，但相對上已經大致可以判斷相對強勢、弱勢產業，換言之，這個情勢樣對於看長期的法人而言，未來就資金如何配置應該已經開始有較為清晰的想法輪廓。

電子股方面，2023年仍見成長題材者如IP/ASIC、高速傳輸、伺服器、網通及汽車電子相關族群。在非電族群方面，近期在邊境開放帶來觀光消費的活水，還有受惠能源政策的機電股，明顯受到資金青睞。至於防禦型類股短線上則是相對承壓。

安聯投信台股團隊表示，從目前到11月初，陸續會有重要法說陸續登場，因此財報表現與對未來產業展望等訊息，仍將持續牽動市場投資情緒；部分企業財報也將受惠匯市波動；根據產業調研，若參考過往經驗，料調整期仍將持續至明年上半年。另外，到年底前，包括：美國期中選舉、iPhone訂單調整時間等訊息，也可留意作為投資上的判斷。