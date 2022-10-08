美國時間7日公布的9月就業報告，新增非農就業人數高出預期、失業率則下滑至半世紀以來最低水平的3.5％，不僅再度造成全球股市重挫，八成市場交易員認同美國聯準會會再升息3碼，刺激美元進一步轉強，美元指數隨即回升到112.75。

渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，美國聯準會強勢升息推升利差擴大，以及市場擔憂經濟衰退的避險情緒高漲，繼續支撐美元強勁走勢，面對全球經濟衰退風險不斷攀升，各類型資產波動擴大，美元成為資金最終的避風港。

近一週來美元指數上沖下洗，10/4下滑到110.19，歐元、新台幣、韓元兌美元匯率趁機大力推升，新台幣匯率曾盤中一度來到31.407，兩周以來的最強勢。然而，一項美國新公布的經濟數據，就讓美元指數隨即翻轉向上。渣打銀行財富管理估測，第四季美元指數可能進一步向上挑戰116.5～117.0。

劉家豪認為，美元的漲勢不僅是金融市場資金流向的結果，也是市場波動的因素之一，美元大幅走強導致全球金融緊縮；此外，也導致美國以外地區，特別是新興市場面臨資金外流、匯率貶值所引發的輸入性通膨、以及美元計價債務的償債風險。

在強勢美元輾壓下，非美貨幣幾乎沒有喘息空間，終究有央行開始擔心了。渣打財富管理團隊指出，包括日本、英國、中國大陸的央行都表態出手干預匯市，例如，9月22日日本央行表實施了自從1998年6月以來首度出手「阻貶」日圓匯價的干預，使得日圓匯率從1美元兌146日圓快速攀升，來到141日圓附近。

離岸人民幣部份，9月28日兌美元匯率出現2008年以來首次的跌破7.2關卡，迫使中國人民銀行出手，上調遠期售匯業務的外匯風險準備金率至20％，渣打財富管理團隊認為，此舉在於穩定匯市預期，並加大力度遏止人民幣貶值，同時也要求國有大型銀行做好準備在離岸市場出售美元，穩住人民幣匯價，實際上也讓7.20成為人民幣的關鍵阻力位置。

歐元也同樣面臨再度回弱的壓力。劉家豪指出，歐洲能源安全和配給問題，以及歐洲央行相對緩慢的升息步伐，可能在短期內對歐元造成下行壓力。預估歐元兌美元未來1～3個月走勢仍較疲弱，可能測試0.90附近的支撐位，渣打銀行財富管理團隊預估，歐元兌美元年底匯價可能落在0.93～0.94 附近。長期角度來看，一旦美國和歐洲之間的利差不再擴大，歐元低估的情況才可能逆轉。