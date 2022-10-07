根據日本7日官方資料，當地9月外匯存底大減540億美元並創新高，主因是全球經濟動盪外債價值跟著縮水，還有日本實際進場干預日圓貶值。

日本財務省統計，截至9月底，外匯存底為1.238兆美元，創2017年3月底以來最低。日本外匯存底是僅次於中國大陸之後，世界第2大國。一周前，日本財政部公布9月進場干預日圓走貶的代價為2.8兆日圓，約193.2億美元。

同時，日本政府也暗示，干預日幣時不只有出脫美元，同時也賣出美國公債，因為美債總值創新高紀錄在減少。不過，財務大臣鈴木俊一卻不願直接白。

鈴木解釋，日本持有的美國公債價值減少，是因為公債殖利率大幅翻揚，導致證券市場走跌，還有歐元兌美元貶值，以歐元計價的資產價值走低。另外，進場阻貶日圓也有關。

日本外匯存底組合多樣化，包括存放在海外央行以及國際清算銀行(BIS)內的現金、美國公債、黃金、國際貨幣基金組織儲存部位，以及特別提款權(SDR)在內的證券商品。

日本財務省沒有透露自己外匯存底中詳細貨幣結構，但外界猜測大部分都是美元。過去為了防止日圓過強，擔心有損出口日企競爭力，因此買進美元賣出日元。其實這次買日圓並賣美元的阻貶干涉很少見，日本長期以來都將汽車與電子產品出口，視為經濟成長的雙引擎。

1998年4月正值亞洲金融風暴危機期間，日本單日干預的金額曾高達2.6兆日圓。外界正在觀察，日本將於11月發布7月至9月期間每日進場干涉報告，是否官方有隱匿干預實情，或沒有對外公布卻偷偷在市場阻貶日圓。