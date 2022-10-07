印尼央行7日表示，因為要償債以及避免印尼盾波動過大，上個月外匯存底減少14億美元，故總數剩下1308億美元。
印尼央行指出，全球金融市場不確定性因素增加，但印尼盾不能不穩定。此外，外匯存底有保持在平均5.9個月的進口金額水位，幾乎是國際標準值3個月的兩倍左右。
之前，印尼央行曾表示，為阻止印尼盾大貶，主要鎖定國內無本金交割遠期外匯(DNDF)干預手段，藉此可避免過於依賴外匯存底的方式，以維持印尼外部以及金融系統穩定度。
印尼央行7日表示，因為要償債以及避免印尼盾波動過大，上個月外匯存底減少14億美元，故總數剩下1308億美元。
印尼央行指出，全球金融市場不確定性因素增加，但印尼盾不能不穩定。此外，外匯存底有保持在平均5.9個月的進口金額水位，幾乎是國際標準值3個月的兩倍左右。
之前，印尼央行曾表示，為阻止印尼盾大貶，主要鎖定國內無本金交割遠期外匯(DNDF)干預手段，藉此可避免過於依賴外匯存底的方式，以維持印尼外部以及金融系統穩定度。
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