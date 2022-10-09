年底新竹市長選戰是各界關注焦點之一，其中民眾黨候選人高虹安近期更是遭到綠營連番猛攻，而《TOPC台灣議題研究中心》最新的得票率預測結果顯示，高的得票率預測數值在新竹市長選舉三名主要候選人中最高，而會造成此結果，主要是由於兩個原因。
針對高虹安得票率預測居冠，《TOPC台灣議題研究中心》指出原因共有「綠營全黨打一人，令人反感」、「藍白聲援，正負聲量平衡」這兩點。對於前者，《TOPC台灣議題研究中心》分析，綠營持續猛攻高虹安，除指控高靠特權進北一女，更稱她未加入北一女樂儀旗隊，此不分是非的攻擊手段難以獲得支持，這一點從民進黨新竹市長候選人沈慧虹得票率預測數值沒有提升可以看得出來。
在第二點「藍白聲援，正負聲量平衡」方面，《TOPC台灣議題研究中心》則表示，除了民眾黨主席暨台北市長柯文哲、無黨籍台北市長候選人黃珊珊在高虹安被綠營修理時大力聲援外，國民黨也加入戰場給其支援。
《TOPC台灣議題研究中心》提到，正是因為藍白大力聲援，使得高虹安的正負聲量得以平衡，同時藍營沒有落井下石，也是高的支持度沒有掉下來之原因，這一點從國民黨新竹市長候選人林耕仁的得票預測數值持續維持低檔可以看得出來。
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