九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰，更是萬眾矚目，而現在新竹市長選情更是萬眾矚目，而《TPOC台灣議題研究中心》粉專更指出，「現在新竹市長參選人得票率預測，高虹安38.51%、沈慧虹33.17%、林耕仁28.32%」，即便在民進黨用「全黨打一人」的招數下，高虹安得票率預測數值仍居第一，且沒有下滑，引發討論。

《TPOC台灣議題研究中心》粉專昨（7）日指出，資策會前（5）日改口稱，高虹安博士論文引用資策會研究論文高達8成，若高虹安不處理將走法律程序，而現在前倒數不到兩個月，「新竹市長參選人得票率預測，高虹安38.51%、沈慧虹33.17%、林耕仁28.32%」，高虹安得票率預測數值仍居第一，且沒有下滑。

TPOC更分析出了2個原因，首先是「綠營全黨打一人，令人反感」，綠營繼續傾巢出動，除了造謠高虹安靠特權進北一女，還有說高未加入北一女樂儀旗隊，為了攻擊對手到喪心病狂、是非不分，實在難獲支持，這一點，從沈慧虹得票率預測數值沒有提升可以看得出來；再來「藍白聲援，正負聲量平衡」，高虹安被綠營修理，柯文哲、黃珊珊大力聲援之外，有趣的是，國民黨也加入戰場給予奧援，藍白大力聲援，高虹安正負聲量得以平衡。

TPOC最後也提及，藍營沒有落井下石，也是高虹安支持度沒有掉下來的原因，這一點，從林耕仁的得票預測數值持續維持低檔可以看得出來。