民進黨新竹市長候選人沈慧虹日前被《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，稱她曾答應台北市長柯文哲接下台北市府12職等參事缺。對此，沈慧虹對吳子嘉提告，也在臉書還原見面始末，稱「『求官』一事子虛烏有」，而柯文哲日前也坦承有向沈問到新竹情況以及挖角。對此，前立委林濁水今（8）日就在臉書上用一句話猛酸柯文哲，引發討論。

沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥日前表示，前台北市政府交通局長張哲揚升任秘書長之際，民眾黨立委蔡壁如主動安排沈慧虹與柯文哲在台北市長室見面，會中希望沈慧虹考慮接手交通局，整頓北市交通，但遭到沈慧虹婉拒；去年1月3日，柯文哲與沈慧虹再次碰面，但會中完全未談及十二職等參事職缺一事。而沈慧虹也在臉書發文，「2021年1月3日星期日上午，就是我與柯文哲市長最後一次碰面」，沈慧虹於臉書指出，柯用台語揶揄，「沈慧虹很死忠，挖了好幾次都沒答應！」接著開始探詢新竹市長選情，最後柯文哲更挖角沈慧虹遭到婉拒。

而今日林濁水就在臉書上暗酸柯文哲，直言「挖角變求官，如此神邏輯非正常人所能有，是選總統必備條件？」對於沈慧虹的臉書，柯文哲表示有閱讀過，事實真相就是自己有問沈新竹狀況，後跟沈慧虹說，「若林智堅跑掉你該怎麼辦，我們這樣有缺阿，你來啊」，柯坦承挖角沈慧虹，並強調自己只有跟媒體人黃暐瀚講過此事講，並沒有跟吳子嘉講。